28 апреля, 10:11

Общество

Конкурс рисунков и анимации для цифровых подарков начался в МЭШ

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Конкурс рисунков и анимации стартовал в "Московской электронной школе" (МЭШ). Учащиеся могут представить уникальный дизайн виртуальных подарков в электронном дневнике, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На основе лучших работ к началу учебного года в МЭШ появятся новые сюрпризы. Работы на конкурс "Подарок мечты в МЭШ" принимаются до 31 мая, результаты станут известны 15 сентября.

"Участники конкурса получат уникальный опыт в создании цифрового продукта – от идеи до визуальной реализации. В финале будут выбраны 11 подарков, которые станут доступны в МЭШ уже в сентябре", – подчеркнули в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

Принять участие в конкурсе могут учащиеся всех классов. Он организован в формате марафона в разделе "Задания" сервиса "Подарки". В конкурсной работе должны содержаться рисунок в формате jpg и анимация в формате mp4.

При отборе жюри будет обращать внимание на оригинальность идеи, качество исполнения и возможность технической реализации. Лучшие работы появятся среди виртуальных подарков МЭШ. Их авторам выдадут 10 тысяч звезд на баланс в "Подарках". Подробности доступны на сайте.

Ранее в библиотеке МЭШ появился цифровой атлас по географии для седьмых классов. Благодаря ему школьники могут накладывать карты друг на друга, сравнивать их и выполнять тесты. К примеру, после сопоставления климатических карт Африки, Евразии, Северной и Южной Америки ребята смогут увидеть изменения температуры и осадков.

Сергей Собянин: сервисами МЭШ пользуются более 5 млн раз в день

