Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 08:39

Общество

Более 18 тыс россиян обратились в медучреждения из-за укусов клещей

Фото: depositphotos/sasel77​

Более 18 тысяч россиян обратились в медучреждения из-за укусов клещей с начала сезона, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Больше всего обращений зарегистрировано в Иркутской, Омской, Белгородской, Вологодской, Архангельской, Костромской областях, Алтайском и Забайкальском краях, а также в Республике Алтай.

В целях профилактики проводятся акарицидные обработки территорий. В этом году планируется обработать 166 тысяч гектаров. В настоящее время в некоторых регионах данные мероприятия приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий.

Роспотребнадзор напомнил о важности индивидуальной защиты от паразитов. Гражданам следует использовать репелленты и инсектоакарицидные средства, а также носить специальную защитную одежду. Самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. Прививку уже сделали свыше 1,6 миллиона россиян.

"Ситуация на контроле Роспотребнадзора", – добавили в надзорном ведомстве.

Ранее врач-терапевт Анастасия Полякова заявила, что привлекательность человека для клещей зависит от запаха тела и объема выделяемого углекислого газа. По ее словам, это подтверждается многими исследованиями. Паукообразные реагируют на химические вещества в поте человека, такие как аммиак, молочная и масляная кислоты.

"Качество жизни": врач рассказал, как обезопасить себя от клещей

Читайте также


общество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика