27 апреля, 21:57

Происшествия

В США стрелявшего в отеле во время ужина с Трампом обвинили в трех эпизодах

Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Прокуратура предъявила обвинения стрелявшему в отеле на встрече с президентом США Дональдом Трампом по трем преступным эпизодам, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

Фигуранту, в частности, вменили покушение на американского лидера, перевозку оружия, а также его незаконное использование.

Инстанция, в свою очередь, оставила стрелявшего под стражей, удовлетворив соответствующие прошения правительства и прокуратуры.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга охарактеризовала инцидент как попытку покушения на жизнь Трампа и членов его администрации.

"Учитывая попытку покушения на президента и, как отметил в своем манифесте этот извращенный стрелок, высокопоставленных чиновников администрации Трампа на субботнем ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, я сочла благоразумным присутствовать здесь сегодня (27 апреля. – Прим. ред.), чтобы ответить на ваши вопросы", – сказала она.

В ходе своего выступления политик обвинила в случившемся сторонников Демократической партии. Они, по ее утверждению, демонизируют Трампа, что и подстрекает к атакам на него и придает им легитимность.

"Это политическое насилие коренится в системной демонизации его и его сторонников со стороны комментаторов, избранных членов Демократической партии и даже некоторых СМИ", – подчеркнула Левитт.

В связи с этим пресс-секретарь Белого дома призвала американцев после третьего нападения на главу страны решать проблемы через демократические процедуры, а не путем насилия.

Стрельба в отеле Washington Hilton, где был организован ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием Трампа, произошла 26 апреля. Агенты Секретной службы эвакуировали главу США, его супругу Меланию Трамп и прочих чиновников из зала, благодаря чему никто не пострадал.

Мужчина был оперативно задержан. В ходе операции силовики изъяли у него дробовик и выяснили, что он пытался проникнуть на мероприятие через охрану. При задержании фигурант выстрелил в сотрудника Секретной службы, но тот не получил ранений.

Как выяснили СМИ, стрелком оказался уроженец Калифорнии, бывший учитель Коул Аллен. 31-летний мужчина выражал недовольство американской политикой по отношению к Украине. В частности, он активно публиковал в интернете материалы на тему сокращения поддержки Киева со стороны Вашингтона.

