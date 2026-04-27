The Guardian: соратники Орбана начали выводить активы из Венгрии после его проигрыша

27 апреля, 21:31

Соратники Орбана начали выводить активы из Венгрии после его проигрыша

Фото: Getty Images/NurPhoto/Nicolas Economou

Соратники венгерского политического деятеля Виктора Орбана начали выводить активы за рубеж после его проигрыша на прошедших парламентских выборах в стране. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на источники в партии "Фидес", передает "Газета.ру".

Как сказано в материале, средства выводятся в основном в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовскую Аравию, Оман, Сингапур и Австралию. Также из Вены начали вылетать частные самолеты людей из окружения Орбана, загруженные ценными вещами.

Отмечается, что некоторые чиновники хотят получить визу в США и найти работу в организациях, связанных с движением главы Белого дома Дональда Трампа MAGA ("Сделаем Америку снова великой").

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. В результате партия "Тиса" получила 138 мест в парламенте, а правящая фракция "Фидес" – 55. Глава победившей партии Петер Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Будапешта в Евросоюзе и НАТО, а также укрепить демократию.

Орбан признал свое поражение и поздравил партию "Тиса" с победой, добавив, что результаты выборов понятны и болезненны для правящей фракции.

