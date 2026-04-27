27 апреля, 19:33

Аxios: Украина пригрозила Израилю скандалом из-за российского судна с зерном

Украина пригрозила Израилю скандалом в случае, если Тель-Авив пропустит в порт Хайфы судно Panoramits с зерном с новых территорий России. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на диписточник, передает сайт "Комсомольской правды".

По словам источника, сейчас украинская сторона отслеживает судно. Если оно пришвартуется и разгрузится, это "повлечет последствия", особенно для двусторонних связей, подчеркнул собеседник журналиста.

В материале сказано, что в случае прохода судна в порт Хайфы Киев применит в отношении Тель-Авива дипломатические и международные правовые меры.

Ранее власти Великобритании разрешили своим военным задерживать суда, якобы принадлежащие России и проходящие через воды королевства. Кроме того, Лондон пригрозил ввести еще большие ограничения и перекрыть Ла-Манш для подпавших под санкции кораблей.

Однако позже стало известно, что ни одно российское судно так и не было задержано из-за опасений Великобритании нарушить международное морское право.

