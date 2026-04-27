Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 18:29

Политика
Главная / Новости /

Предприниматель Бут: в США сочли очередное покушение на Трампа постановкой

В США многие комментаторы назвали постановкой очередное покушение на Трампа

Фото: AP Photo/Alex Brandon

В США многие комментаторы сочли недавнее покушение на американского лидера Дональда Трампа инсценировкой. Об этом в эфире радио КП заявил предприниматель Виктор Бут.

"Уроженец Калифорнии, бывший учитель, который был приглашен на этот ужин, пронес оружие, собрал в комнате. Вопрос – как он смог пронести оружие? Специальная служба, которая занимается физической охраной президента США, весь этот отель Hilton должна была закрыть так, что туда мышь не просочится", – высказался он.

В качестве второй неточности бизнесмен указал на опубликованные кадры, на которых вооруженные спецохранники быстро выводят Трампа, поднимают со стула вице-президента Джей Ди Вэнса и других участников мероприятия.

Вместе с этим удивление вызывает и тот факт, что стрелок заявил о намерении напасть именно на чиновников администрации главы Белого дома, а не на самого лидера страны.

Последним доказательством предприниматель назвал оперативно организованное выступление Трампа во фраке и с бабочкой, в рамках которого он рассказал о случившемся.

"Опять же, многие комментаторы говорят, что это "постановочное событие". Мы сейчас с вами не можем прийти ни к каким выводам, просто говорим о фактах и о том, что же там произошло", – подытожил Бут.

О стрельбе, произошедшей в отеле Washington Hilton, где проходил ужин ассоциации корреспондентов Белого дома с участием Трампа, стало известно 26 апреля. После выстрелов американского лидера, его жену и других чиновников эвакуировали.

Вскоре после инцидента подозреваемого задержали. У него при себе был дробовик, и он пытался проникнуть на мероприятие через охрану. Мужчина выстрелил в сотрудника Секретной службы, но тот не пострадал благодаря защитной экипировке.

По данным СМИ, стрелком оказался 31-летний Коул Аллен, который критиковал американские власти за нежелание помогать Украине. Якобы он размещал в Сети многочисленные сообщения на соответствующую тематику.

Стрелок с мероприятия с участием Дональда Трампа предстанет перед судом в Вашингтоне

Читайте также


политикапроисшествияза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика