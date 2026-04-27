Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 17:19

Экономика

Путин согласился перенести срок погашения бюджетных кредитов регионов

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Владимир Путин согласился отложить выплаты регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на более поздний срок, передает RT.

С данной инициативой в ходе заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге выступила партия "Единая Россия".

"Давайте так и сделаем", – сказал Путин и попросил депутатов и сенаторов заняться этим вопросом в ближайшее время.

До этого в Минфине РФ заявляли, что для российских регионов запустят новый вид казначейского кредита, чтобы субъекты РФ смогли покрыть кассовые разрывы в течение месяца. По данным ведомства, общий объем госдолга регионов РФ в прошлом году составил 3,5 триллиона рублей.

В частности, Минфин отмечал риски у региональных бюджетов и в текущем году. По итогам 2026 года их общий дефицит ожидается на уровне чуть более 1,9 триллиона рублей.

Читайте также


властьэкономикарегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика