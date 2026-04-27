Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 16:42

Экономика

Участники проекта "Лето в Москве" получат пиар-поддержку в СМИ и городских медиа

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Благодаря участию в проекте "Лето в Москве" предприниматели смогут получить пиар-поддержку в СМИ и соцсетях, передал портал мэра и правительства столицы.

Сейчас представители бизнеса уже могут подать заявки на участие в новом сезоне проекта. Им предлагается поучаствовать в городских мероприятиях, продемонстрировать свою продукцию в арт-павильонах, интегрироваться с основными столичными площадками.

Участвуя в спецпроекте "Время возможностей", предприниматели из сферы торговли и услуг, гостиничного бизнеса, индустрии красоты, спорта, культуры, образования, общественного питания и творчества смогут проводить интересные мероприятия на собственных площадках. О них расскажут в СМИ, соцсетях, московских медиа и геосервисах.

Помимо этого, все участники получат "Бизнес-бокс" от ГБУ "Малый бизнес Москвы". Это различные инструменты для развития собственного дела, которые подготовили лидеры рынка. Туда входят в том числе аналитические сервисы, реклама и обучение.

Отмечается, что в 2025 и 2026 годах в рамках сезонных городских проектов бизнесмены устроили 17 тысяч мероприятий на своих площадках. Это помогло им увеличить выручку и сделать бренд узнаваемым. Некоторые из них сотрудничают с городом уже на протяжении нескольких лет.

Например, создатель арт-шоу "Тайны самоцветов" и владелец сети "Галерея самоцветов" Владислав Денисов планирует принять участие в проекте уже четвертый раз. В рамках такого сотрудничества в трех салонах и выставочном зале пройдут бесплатные экскурсии. Гости смогут больше узнать о минералах, камнях и кристаллах, а также получат подарки.

По словам Денисова, такие бесплатные экскурсии посетили уже более двух тысяч человек. А на сайт арт-шоу перешли свыше тысячи новых пользователей. В этом году гостям расскажут о новом атмосферном пространстве проекта.

Также в проекте поучаствует интерактивная выставка роботов "Робостанция" на ВДНХ от компании "Корпорация роботов". Для посетителей подготовят акции, экскурсии, лекции о передовых профессиях и мастер-классы.

Как рассказал генеральный директор "Корпорации роботов" Артур Зархи, основная цель компании – интегрировать робототехнику в городскую среду и рассказать гостям больше об инженерных профессиях. В прошлых сезонах выставка привлекла более тысячи человек. Это помогло увеличить прибыль и продолжить развитие бизнеса.

Участвовать в летнем сезоне решили и предприниматели, которые до этого принимали участие только в "Зиме в Москве". Например, основатели проекта Roofevents Анна и Василий Даниловские. Они организовывают концерты на крышах и панорамных городских площадках. В теплое время года спрос на такие локации растет.

Даниловская напомнила, что зимой они предоставили скидку на шесть концертов, что помогло привлечь новых гостей и увеличить выручку. Сейчас активно обсуждаются летние мероприятия.

Заявки на участие принимаются на специальной странице портала mbm.mos.ru или на сайте mos.ru в разделе "На своей территории". Все интересующие вопросы можно задать онлайн или позвонив по телефону +7 (495) 225⁠-14⁠-14.

Ранее стало известно, что в столице проведут интенсивы, направленные на повышение эффективности бизнеса. Участники вместе с экспертами разберут реальные процессы, протестируют решения и на практике освоят современные инструменты управления. Это поможет им сразу начать применять полученные знания в работе.

Читайте также


Сюжет: Лето в Москве
бизнесэкономикагород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика