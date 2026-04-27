27 апреля, 15:10

Наука

"Роскосмос" опубликовал снимок заснеженной Москвы из космоса

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

Спутники "Роскосмоса" сделали снимки заснеженной Москвы из космоса. Соответствующие снимки опубликованы в канале госкорпорации в мессенджере MAX.

"Североатлантический циклон принес в столицу обильные осадки – этой ночью в Москве выпало более половины от месячной нормы, а температура воздуха опустилась ниже 0 (градусов. – Прим. ред.)", – говорится в публикации.

Однако выпавший мокрый снег не представляет угрозы для растений в городе, в отличие от заморозков, которые могут стать критичными, рассказал Агентству "Москва" кандидат биологических наук Павел Глазков.

Он объяснил, что при минусовой температуре вода замерзает, и клетки растений разрываются. Опасный порог – минус 5 градусов и ниже. При этом дикие растения приспособлены к погодным колебаниям и легко их переживают.

Кроме того, мокрый снег не представляет угрозы для ежей, так как животные могут зарыться в листву.

"Действительно, у них (ежей. – Прим ред.) нет подшерстка – иголки торчат прямо из тела, под ними лишь редкие волоски, так что теплого слоя нет. Ежи плохо переносят мороз и могут замерзать. Но когда ежику становится холодно, он быстро зарывается под листву: выкапывает ямку, залезает туда, и листва служит отличной теплоизоляцией", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что схожий принцип действует при появлении потомства – самка создает безопасное углубление для ежат, в котором может их согреть.

Снегопад пришел в Москву 27 апреля. По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до конца дня. Кроме того, на фоне сильного ветра и гололедицы в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Городские службы приступили к ликвидации последствий стихии. По последним данным, ветер повалил в столице более 110 деревьев. Москвичей призвали информировать управляющую компанию или ГБУ "Жилищник" о случаях падения деревьев или их опасного наклона, поскольку они представляют зону повышенной опасности.

наукапогодагород

