Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 15:08

Политика

РФ расширила список чиновников ЕС, которым запрещен въезд в страну

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва существенно расширила список чиновников Евросоюза (ЕС), которым запрещен въезд в Россию. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В министерстве напомнили, что Совет ЕС утвердил 20-й по счету пакет антироссийских санкций. Таким образом, Евросоюз продолжает попытки оказать давление на страну через наращивание односторонних ограничительных мер.

"Подобные действия Брюсселя в обход Совета безопасности ООН грубо нарушают нормы международного права", – отметили в МИД.

Поэтому в рамках реакции на решения ЕС российская сторона расширила список лиц, которым запрещен въезд в РФ, включив туда представителей европейских структур, стран – членов Евросоюза и ряда других европейских стран, которые были вовлечены в принятие решений об оказании военной помощи Киеву.

Также в перечень вошли лица, которые, по данным МИД РФ, подрывают территориальную целостность России, ответственные за введение антироссийских санкций, нанесение ущерба отношениям РФ с третьими странами, а также граждане, препятствующие морскому судоходству в интересах Москвы.

Кроме того, РФ ограничила въезд в страну лицам, причастным к созданию так называемого "трибунала" для российского руководства, выступающим за изъятие государственных активов страны или использование прибыли от них. Также въезд в страну запретили гражданским активистам и представителям академического сообщества, которые враждебно относятся к РФ, депутатам парламентов стран – членов ЕС и евродепутатам, которые голосовали за законопроекты и резолюции против РФ.

"Деструктивная политика Брюсселя не способна оказать какого-либо воздействия на внешнеполитический курс нашей страны. Россия была и остается приверженной защите своих национальных интересов", – резюмировали в МИД.

Ранее власти КНР потребовали от Евросоюза исключить китайские компании и организации из 20-го пакета антироссийских санкций, пообещав принять необходимые меры для защиты законных прав и интересов своих компаний.

В это же время лидеры стран Европейского союза начали активную разработку 21-го пакета санкций против России, указывала глава евродипломатии Кая Каллас. Она отмечала, что Брюсселю следует пересмотреть прежние "красные линии", которые мешали принятию некоторых санкций.

Читайте также


Сюжет: Санкции
политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика