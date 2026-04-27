Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 13:12

Общество

В Москве простились с телеведущим Пимановым

Фото: Москва 24

На Троекуровском кладбище в Москве завершилась церемония прощания с журналистом, телеведущим и президентом медиахолдинга "Красная звезда" Алексеем Пимановым.

Гражданская панихида началась в полдень 27 апреля в Большом траурном зале. Проститься с Пимановым пришли родные, друзья, коллеги и поклонники.

На церемонии в том числе присутствовали замруководителя администрации президента РФ Алексей Громов, жена Пиманова актриса Ольга Погодина, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, заместитель генерального директора по общественно-политическому вещанию АО "Первый канал" Олег Вольнов и многие другие.

Венки на церемонию прислали Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов и другие официальные лица.

Пиманов скончался 23 апреля на 65-м году жизни из-за острого инфаркта. С 1996 года он являлся бессменным ведущим программы "Человек и закон" на Первом канале. С того же года по 2010-й он занимал пост гендиректора телекомпании "Останкино", а в 2022-м был удостоен звания "Заслуженный артист Российской Федерации".

Слова скорби после известия о его смерти выразили российский лидер, представитель МИД РФ Мария Захарова, а также помощник президента Владимир Мединский. Последний заявил, что журналист был настоящим профессионалом своего дела.

Читайте также


утратыобщество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика