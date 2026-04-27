27 апреля, 11:20

Происшествия

Электричество отключилось в некоторых округах Подмосковья из-за непогоды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Жители ряда муниципалитетов Подмосковья оказались без электричества из-за непогоды, заявил на своей странице в MAX глава региона Андрей Воробьев.

"Произошли временные отключения электроснабжения. Все аварийные и коммунальные службы уже переведены на усиленный режим и работают на местах. Ход восстановительных работ на моем личном контроле", – отметил губернатор.

При этом мониторинг обстановки ведется в непрерывном режиме, а отчеты поступают каждый час, отметил Воробьев. В настоящее время муниципальные штабы развернуты в городских округах с наибольшим числом отключений.

Особое внимание власти региона уделяют наиболее сложным округам: в Раменский округ, Домодедовский округ, Дмитровский округ и Чеховский округ направили отдельные аварийные бригады – по 5 в каждый.

Всего для ликвидации последствий непогоды задействовали свыше 200 бригад специалистов компаний "Россети", "Мособлэнерго" и "Мособлгаз", 93 единицы техники и 114 человек от "Автодора". Также для расчистки просек и опиловки деревьев в регионе действуют 22 бригады лесного хозяйства.

Кроме того, в режиме готовности находятся 100 бригад МЧС, состоящие из 300 человек. Также задействованы 40 передвижных электростанций.

В понедельник, 27 апреля, Москву и Подмосковье накрыли сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду и мокрый снег. Сергей Собянин подчеркнул, что непогода сохранится в ближайшие пару дней.

Высота снежного покрова на метеостанции на ВДНХ достигла 12 сантиметров, а самые высокие сугробы в Подмосковье зафиксировали в Дмитрове. При этом в Москве был побит суточный рекорд количества осадков 1880 года.

