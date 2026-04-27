Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 06:43

Происшествия

Три человека погибли при столкновении автомобиля с лошадью в Красноярском крае

Фото: МАХ/"МВД 24"

Три человека погибли в результате столкновения автомобиля с лошадью на трассе в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

ДТП произошло на 17 километре трассы Шарыпово – Ужур – Балахта в Шарыповском округе. 19-летний водитель за рулем "ВАЗ 21124" столкнулся с лошадью, которая стояла на правой полосе по ходу движения. После этого автомобиль съехал с дороги и опрокинулся в кювет.

В результате аварии водитель и двое несовершеннолетних пассажиров скончались до приезда скорой помощи. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее восемь пассажиров и водитель автобуса пострадали в ДТП в Железногорске в Красноярском крае. Инцидент произошел недалеко от дома 26ж по улице Загородной. Автобус направлялся в сторону КПП № 4. Во время подъема в гору водитель не смог справиться с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Всех пострадавших доставили в больницу. Как выяснилось, в автобусе пристегнут ремнями безопасности был только водитель. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Новости регионов: 20 человек пострадали в ДТП в Ленобласти

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика