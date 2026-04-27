27 апреля, 03:36

Independent: Украина наращивает использование наземных роботов в боях

Армия Украины меняет тактику боевых действий, наращивая использование наземных роботов. Об этом сообщает издание The Independent.

В частности, 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ собирается заменить примерно 30% своей пехоты беспилотными наземными транспортными средствами (БНТС). Это позволит сократить потери на восточном фронте, отметил командир роты ударных наземных роботизированных комплексов NC13 Николай Зинкевич. По его словам, БНТС будут выполнять самые опасные задачи, а пехота при этом станет узкоспециализированным подразделением.

С помощью таких роботов ВСУ выполняют логистические задачи и перевозят большие объемы припасов и снарядов – грузы от 200 до 600 килограммов. БНТС также эвакуируют раненых бойцов, устанавливают минные поля и проводят диверсии.

Самой популярной роботизированной установкой является TW 12.7 с пулеметом Browning. Этих роботов производит украинская компания DevDroid. Средняя стоимость одной такой машины для ВСУ составляет 30 тысяч долларов, а с пулеметом Browning – 50 тысяч.

О том, что Украина стала применять наземных роботов в боях в зоне СВО, стало известно еще в январе этого года. Киев перешел к такому подходу, чтобы частично компенсировать дефицит бойцов в рядах ВСУ. По размерам DevDroid TW 12.7 можно сравнить с газонокосилкой с сиденьем.

Ранее российские войска установили контроль над населенным пунктом Бочково в Харьковской области. Это удалось сделать в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Север".

