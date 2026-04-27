27 апреля, 02:31

Власти Берлина планируют запретить георгиевские ленты на 9 Мая

Фото: depositphotos/Mark_KA

Администрация Берлина планирует запретить ношение георгиевских лент и прочей символики РФ и СССР на 9 Мая. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на полицию немецкого города.

"Планирование этой операции еще не полностью завершено. Однако, исходя из текущей ситуации, можно предположить, что будут действовать те же правила, что и каждый год", – отметили в местной полиции.

В прошлом году полиция Берлина официально запретила вывешивать флаги и транспаранты с российской и советской символикой около военных мемориалов, в том числе возле Советского военного мемориала в Трептов-парке. Запрет действовал с 06:00 8 мая до 22:00 9 мая.

Ранее политолог заявил, что запрет на использование георгиевской ленты в некоторых странах Европы может быть связан с восприятием символа. По его словам, в Новой России лента стала символом победы, отсюда возникла к ней ненависть на Западе.

Эксперт напомнил, что георгиевская лента была учреждена около 260 лет назад для поощрения верности, храбрости и благоразумия во благо России. Девизом награды была фраза "За службу и храбрость". Лента оставалась в семье награжденного и после его смерти, в СССР традиция была продолжена в ордене Славы.

Москвичи могут получить георгиевскую ленту на 25 городских площадках

