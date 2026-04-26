Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 апреля, 21:09

Общество

Желтый уровень опасности объявлен в столичном регионе из-за сильных осадков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за сильных осадков и возможного налипания мокрого снега, сообщили в Гидрометцентре России.

Предупреждение действует до 09:00 28 апреля. В понедельник, 27 апреля, ожидается преимущественно мокрый снег. Местами прогнозируется его налипание на деревья и линии электропередачи, а также гололедица на дорогах.

Кроме того, с 09:00 27 апреля до 21:00 28 апреля в Москве и области также действует предупреждение, связанное с усилением западного ветра с порывами до 15–20 метров в секунду.

Также, как сообщили РИА Новости в Гидрометцентре РФ, в Москве возможен временный прирост снега до 7 сантиметров за сутки. По данным синоптиков, с 21:00 26 апреля до 21:00 27 апреля в отдельных районах ожидаются сильные осадки.

Кроме того, как рассказали ТАСС в метеоучреждении, на Первомай ожидается облачная погода с небольшими осадками и температурой воздуха до плюс 4–9 градусов. Ночью температура составит от минус 2 до плюс 3 градусов. Также прогнозируется западный ветер со скоростью 2–7 метров в секунду.

Аналогичные погодные условия ожидаются и 30 апреля – облачная погода с небольшими осадками сохранится в регионе. Ночью температура будет колебаться от минус 4 до плюс 1 градуса, днем – от 3 до 8 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что в столице в период майских праздников ожидаются традиционные "климатические качели": 1 мая – холодная погода, 9 мая – более комфортная и теплая. В первые дни мая в Москве прогнозируется температура до плюс 12 градусов из-за холодных воздушных масс, которые сохранятся с конца апреля.

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика