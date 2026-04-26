Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 апреля, 09:58

Безопасность

МВД назвало правила поведения во время СМС-атаки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Во время СМС-атаки нельзя паниковать. Об этом ТАСС заявили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

СМС-атака, или СМС-бомбинг – это целенаправленная кибератака, при которой на телефонный номер жертвы поступает большое количество сообщений за короткий промежуток времени. Это может стать причиной потенциальной утечки личной информации, а также потерь денег.

В МВД уточнили, что атака, как правило, длится недолго, поэтому важно действовать правильно, спокойно и рассудительно. В частности, нельзя переходить по ссылкам из СМС и нажимать на подозрительные кнопки, сообщать СМС-коды и персональные данные, вступать в переговоры с мошенниками и договариваться с ними о прекращении спама.

В ведомстве рекомендовали заблокировать каждый номер, с которого осуществляется СМС-бомбинг. Это не остановит атаку полностью, но немного упорядочит ее поток.

Кроме того, правоохранители посоветовали включить режим "Не беспокоить" на телефоне, обратиться к оператору мобильной связи с просьбой ограничить входящие с коротких номеров, заблокировать спам-рассылки или временно ограничить прием сообщений и звонков. Также рекомендуется позвонить в службу поддержки банков и выяснить, была ли операция, которую сам человек не совершал.

В случае поступления провокационного перевода через Систему быстрых платежей (СБП) не следует возвращать средства самостоятельно. Необходимо связаться со службой поддержки банка и рассказать о поступлении подозрительного платежа, после чего кредитная организация проведет проверку и снимет блокировку после подтверждения непричастности клиента.

При возможности, добавили в МВД, следует ограничить или отключить прием переводов по СБП от незнакомых отправителей и установить лимит на входящие переводы.

Ранее сообщалось, что в России участились случаи мошенничества с якобы ошибочными переводами на карту. Депутат Госдумы Каплан Панеш уточнил, что обычно аферисты просят вернуть средства не на ту карту, с которой они пришли, а на другую. В этом случае нельзя возвращать деньги самостоятельно, так как человек может направить средства на счета, связанные с запрещенными в РФ организациями.

В киберполиции рассказали о новой схеме обмана

Читайте также


безопасность

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика