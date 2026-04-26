26 апреля, 04:53

Axios: открывший стрельбу на мероприятии с участием Трампа ранен при задержании

Стрелявший на приеме с участием Трампа ранен при задержании – СМИ

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Подозреваемый в стрельбе во время ужина ассоциации корреспондентов Белого дома с участием лидера США Дональда Трампа получил ранение во время задержания. Об этом сообщает журналист издания Axios Марк Капуто.

Уточняется, что задержанный жив, в данный момент он находится под стражей.

По информации журналистов, мужчина был вооружен дробовиком и собирался пробиться на мероприятие через охрану. Он выстрелил в одного из сотрудников Секретной службы, однако тот не пострадал благодаря защитному снаряжению.

Тем временем официальный представитель Секретной службы США Энтони Гульельми подтвердил, что в результате инцидента был задержан один человек. Он уточнил, что президент и первая леди США находятся в безопасности.

Инцидент произошел в отеле Washington Hilton, где проходил ужин ассоциации корреспондентов Белого дома с участием Трампа. В какой-то момент участники мероприятия услышали звуки выстрелов. После этого агенты Секретной службы срочно эвакуировали Трампа, его жену Меланию и прочих чиновников из зала.

Спустя некоторое время силовики задержали вооруженного мужчину, открывшего стрельбу. Выяснилось, что злоумышленник находился в том же здании отеля, что и Трамп, однако он не смог попасть в комнату, где проходило само мероприятие. По данным СМИ, никто из присутствовавших не пострадал.

Президент США Дональд Трамп похвалил сотрудников Секретной службы, задержавших вооруженного мужчину.

происшествияза рубежом

