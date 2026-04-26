26 апреля, 00:38

Политика

В МИД заявили, что россияне не пострадали при террористических атаках в Мали

Фото: AP Photo

Российские граждане не пострадали в результате террористических атак в Мали. Посольство РФ находится в постоянном контакте с компетентными ведомствами страны, сообщает МИД России.

25 апреля отряды вооруженных группировок совершили серию нападений в столице Мали Бамако и прилегающих районах. Например, около 250 боевиков атаковали аэропорт Бамако-Сену и находящуюся рядом военную базу.

Войска Мали отразили атаки террористов. На данный момент военные продолжают ликвидировать бандформирования. По предварительным данным, в подготовке боевиков могли участвовать западные силовые структуры.

Москва выражает глубокую обеспокоенность происходящими событиями, отметили в МИД.

"Действия террористов создают непосредственную угрозу для стабильности дружественного России малийского государства и могут иметь самые негативные последствия для всего окружающего региона", – говорится в сообщении ведомства.

В министерстве призвали россиян воздержаться от поездок в Мали, а тех, кто уже находится там, – принять все необходимые меры для обеспечения личной безопасности. Российская сторона продолжает внимательно следить за развитием ситуации, заключили в МИД.

Ранее "Африканский корпус" освободил в Мали двух сотрудников российской геологоразведочной компании – граждан РФ и Украины. В июле 2024 года на территории Нигера их захватила одна из террористических группировок.

У освобожденных из плена граждан выявили многочисленные заболевания и сильное физическое истощение. Их доставят в Москву для лечения бортом военно-транспортной авиации ВС России.

