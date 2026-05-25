Фото: Москва 24

Пожар произошел в хостеле на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе управления МЧС по столице.

Возгорание зафиксировано на втором этаже административного здания на Монтажной улице. До прибытия пожарно-спасательных подразделений люди самостоятельно покинули помещения.

Как рассказали в оперативных службах ТАСС, пожару присвоен повышенный ранг сложности. На втором и третьем этажах наблюдается сильное задымление, а на кровле – открытое горение.

"Площадь пожара составляет 300 квадратных метров", – подчеркнул собеседник журналистов.

Ранее в ресторане на Большой Никитской в центре Москвы загорелась вытяжка. Посетители заведения успели эвакуироваться еще до прибытия пожарных. Никто не пострадал. Спустя время возгорание удалось потушить.

