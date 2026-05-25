Воспитатели детсада в Туве отказались рассказывать следователям про уколы детям, рассказали ТАСС в следственном управлении СК России по региону.

При этом пострадавшие дети рассказали, что воспитатель и помощник воспитателя уводили их в помещение туалета, где делали уколы шприцем. К настоящему моменту их уволили из учреждения.

Ранее сообщалось, что в Туве было возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Днем 18 мая неизвестный сделал уколы в области ягодиц четырем детям в возрасте 4 и 5 лет.

Помимо этого, возбуждено уголовное дело по статье о халатности. По информации СУ СК России по региону, в детском саду применяются недопустимые методы воспитания, сопряженные с применением насилия в отношении детей.

