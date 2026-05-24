Форум по безопасности соберет делегации более чем из 120 стран

Более 140 иностранных делегаций из свыше 120 стран примут участие в международном форуме по безопасности, который пройдет в России с 26 по 29 мая. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ.

Мероприятие состоится в Московской области на площадках "Лайв Арены" и парка "Патриот" под эгидой Совбеза России.

По данным организаторов, на форум приедут представители почти всех стран Африки – 50 из 54 государств континента, а также партнеры России по ШОС, БРИКС и АСЕАН, большинство стран Ближнего Востока и Латинской Америки. В Совбезе отметили, что в этих государствах проживает около 70% населения Земли – более 5,5 миллиарда человек.

Также ожидается участие неофициальных представителей из 12 недружественных стран, которые, как подчеркнули в аппарате СБ РФ, выступают за развитие конструктивных отношений с Россией.

Освещать работу форума планируют иностранные журналисты из 17 стран. Уже подано более 120 заявок, в том числе от представителей СМИ из США, Великобритании, Германии и Японии.

В подготовке форума участвуют более 30 российских ведомств и корпораций, включая "Ростех", "Росатом", "Роскосмос" и "Рособоронэкспорт". В рамках мероприятия планируется подписать 10 соглашений и меморандумов по линии аппарата Совбеза РФ.

