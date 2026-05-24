24 мая, 04:17Происшествия
Стрельба у Белого дома не повлияла на работу Трампа
Стрельба, произошедшая около Белого дома в Вашингтоне, не повлияла на работу президента США Дональда Трампа и администрации в целом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по коммуникациям Секретной службы США Энтони Гульельми.
Он уточнил, что Трамп и другие охраняемые лица не пострадали в результате инцидента. Расследование стрельбы при этом продолжается, подчеркнул Гульельми.
Множество выстрелов раздалось возле Белого дома в ночь на 24 мая. Предварительно, подозреваемый по мере приближения к КПП Секретной службы достал оружие из своей сумки и начал стрелять в дежурных офицеров. В ходе ответного огня злоумышленник был ранен. Его доставили в больницу, где позже он скончался.
В результате перестрелки также был задет случайный прохожий, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Полиция оцепила место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.