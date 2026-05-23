Пожар вспыхнул в доме и бане в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "112"

Пожар возник в доме и бане в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по столице.

В настоящее время огнеборцы задействованы на месте происшествия.

Ранее пожар произошел в административно-складском здании на Стахановской улице. Пламя охватило печатную продукцию в производственном здании типографии на четвертом этаже.

Спустя время огонь частично перекинулся на пятый этаж. Находившиеся внутри люди эвакуировались сами до прибытия пожарных. Позднее возгорание было локализовано на площади 400 квадратных метров, а затем – полностью ликвидировано. Пострадавших нет.

