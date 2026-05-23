Axios: Трамп заявил, что примет решение о возможном возобновлении войны с Ираном 24 мая

Президент США Дональд Трамп примет решение о возможном возобновлении войны с Ираном в воскресенье, 24 мая. Об этом он заявил в интервью Axios.

Он также добавил, что в субботу, 23 мая, встретится со своими переговорщиками для обсуждения нового предложения Тегерана. При этом шансы на заключение хорошей сделки он оценивает "ровно 50 на 50".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Ранее Трамп заявлял, что не готов идти на какие-либо уступки для сделки с Ираном после получения нового ответа Тегерана по переговорам о мирном соглашении. Он добавил, что американская сторона ждет от Исламской Республики письменного отказа от планов по созданию ядерного оружия.

