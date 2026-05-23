23 мая, 14:31

Происшествия

Прокуратура Южной Осетии проверит подвесной мост, с которого упала россиянка

Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Южная Осетия"

Генпрокуратура Южной Осетии проверяет действия лиц, сопровождавших россиянку Анну Тыц, которая упала в горную реку и пропала. Также прокуратура оценивает безопасность моста и организацию отдыха в районе трагедии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Следственные мероприятия будут проводиться параллельно с активно продолжающимися поисково-спасательными работами.

"Местонахождение и судьба упавшей в реку женщины неизвестны, ее поиски продолжаются", – указали в ведомстве.

Как напомнили в прокуратуре, инцидент произошел 21 мая примерно в 22:15 по московскому времени в селе Згубир Дзауского района Южной Осетии.

В свою очередь в МЧС добавили, россиянка и ее спутник сорвались с подвесного моста над рекой Лиахвой из-за обрыва металлических тросов. Молодой человек в результате смог выбраться.

О пропаже россиянки 1974 года рождения стало известно ранее. Она была режиссером фильма про участников СВО из Осетии.

В настоящий момент около 100 сотрудников республиканских МЧС и МВД прочесывают местность вдоль берега Лиахвы от места падения до микрорайона ЦАРЗ в Цхинвале. К мероприятиям также подключилась Грузия. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев лично контролирует процесс поисков, получая информацию в оперативном порядке.

