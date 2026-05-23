В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ в Старобельске

Фото: ТАСС/Александр Река

В больницах Луганской Народной Республики проходят лечение 10 человек, пострадавших в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Об этом заявил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

"Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь", – сказал он в беседе с журналистами.

Еще пятеро находятся в тяжелом состоянии, а остальные – в среднем. Вместе с тем, как отметил Кузнецов, 32 человека уже получили амбулаторную медицинскую помощь.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о начавшейся организации российской стороной поездки для иностранных журналистов на место трагедии для опровержения ложных заявлений западных представителей в ООН об отсутствии обстрела.

"В связи с откровенной ложью, распространенной вчера в Совбезе ООН западниками, в частности потерявшей достоинство постпредом Латвии, о том, что якобы ударов ВСУ по колледжу в Старобельске не было, мы организовываем для аккредитованных в Москве инкоров посещение места трагедии. Надеюсь, у ВВС и CNN отпуск не случится", – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа попали под обстрел со стороны ВСУ 22 мая. В момент атаки в здании находились 86 студентов в возрасте от 14 до 18 лет и один сотрудник.

По последним данным, число погибших возросло до 10 человек, еще 38 получили ранения. При этом судьба 11 студентов колледжа остается неизвестной.

После удара ВСУ по Старобельску был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Обстановка в городе остается напряженной. Спасательные службы МЧС России продолжают разбирать завалы, работая в усиленном режиме.

Небензя назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР военным преступлением

