Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили обслуживание рейсов

Росавиация объявила о снятии временных ограничений в аэропортах Домодедово и Жуковский, следует из заявления пресс-службы ведомства.

Авиагавани возобновили прием и выпуск гражданских самолетов в соответствии с расписанием.

Частичная приостановка деятельности в первом и втором аэровокзалах вводилась на фоне продолжающихся подлетов вражеских беспилотников к столичному региону. Всего к настоящему моменту на подлете к Москве были нейтрализованы 12 беспилотников.

В то же время Шереметьево продолжает работать в особом режиме. Аэропорт ведет обсуждение рейсов по согласованию с соответствующими органами.