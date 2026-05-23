Временные ограничения в аэропорту Шереметьево сняты

Временные ограничения на прилет и вылет судов в аэропорту Шереметьево сняты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В ведомстве объяснили, что аэропорт принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами для обеспечения безопасности полетов самолетов.

Кроме того, ограничения вводились в аэропорту Домодедово. В связи с этим пассажиров предупреждали о возможных изменениях в графике вылета и прилета авиарейсов.

Вечером 22 мая ограничения на полеты действовали во всех столичных аэропортах на фоне попытки атаки БПЛА на Москву. Спустя некоторое время меры безопасности отменили.

