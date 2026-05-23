23 мая, 05:34

Происшествия

Пожарные тушат возгорание на складе на юго-востоке Москвы

Фото: МАХ/"МЧС Москвы"

Возгорание произошло в административно-складском здании на Стахановской улице в Москве. На месте уже работают пожарно-спасательные подразделения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

В здании загорелась складируемая продукция. Находившиеся внутри люди эвакуировались самостоятельно до прибытия огнеборцев. Более подробная информация о пожаре выясняется.

Ранее пожар произошел в ресторане на Большой Никитской улице в центре Москвы. В помещении загорелась вытяжка. Посетители заведения эвакуировались самостоятельно еще до прибытия огнеборцев. В результате происшествия никто не пострадал. Спустя время пожар полностью потушили.

Еще одно возгорание произошло в жилом доме на улице Строителей в Балашихе. Всего силами пожарно-спасательных подразделений эвакуировали 51 человека, в том числе 10 детей. Для тушения огня привлекли 51 человека и 16 единиц техники.

