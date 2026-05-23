Все столичные аэропорты сняли ограничения на полеты

Ограничения на полеты отменены в воздушном пространстве московских аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Все три авиагавани вновь принимают и отправляют рейсы. В Росавиации напомнили, что данные ограничения были необходимы для обеспечения безопасности.

Незадолго до этого аналогичные меры также были отменены в аэропорту Жуковский, после чего воздушная гавань приступила к восстановлению графика полетов.

Работа столичных аэропортов была ограничена вечером 22 мая из-за очередной попытки атаки БПЛА на Москву. Всего в столичном регионе было уничтожено десять вражеских беспилотников.