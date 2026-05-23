23 мая, 00:54

Политика

Небензя назвал отвратительными выступления европейцев в ООН по поводу Старобельска

Фото: ТАСС/Sipa USA/Lev Radin

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ему было отвратительно слушать выступления своих коллег из Европы в ходе заседания Совбеза ООН, созванного Россией после удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР.

По словам дипломата, ни один из европейских спикеров не упомянул о погибших в Старобельске детях. Небензя назвал выступления представителей ЕС оскорблением чувств пострадавших и откровенным глумлением над детскими жертвами.

"Ведь это же пляски на костях погибших. Мне это все отвратительно, мне было бы искренне вас жаль, если бы не ваш мерзкий цинизм", – отметил он.

Небензя заявил, что представители ряда европейских стран не считают жителей Донбасса и России людьми. Уровень их цинизма зашкаливает, добавил дипломат.

Отдельно российский постпред ответил на высказывания коллеги из Дании Кристины Маркус Лассен, которая заявила о невозможности подтвердить обстоятельства удара по Старобельску.

"Может, вы станете утверждать, что Россия сама это сделала, или что это плод компьютерной графики? Вы говорите, что вы не можете независимо подтвердить и не уверены, что это не постановка, но даже генеральный штаб ВСУ подтвердил, что он бил по Старобельску", – ответил Небензя.

Украинские войска атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа 22 мая. В момент обстрела в здании было 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник.

По последним данным, в результате удара погибли 6 человек, еще 39 получили травмы. Возбуждено уголовное дело о теракте. Владимир Путин дал приказ Минобороны РФ представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.

При ударе ВСУ по Старобельску пострадали 36 детей

