22 мая, 22:42Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили и уничтожили еще два беспилотника, летевших в сторону Москвы в пятницу, 22 мая. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.
На место падения фрагментов дронов прибыли сотрудники экстренных служб города.
Атака БПЛА на столицу началась вечером 21 мая. В связи с этим аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский временно не принимали и не выпускали самолеты. Через некоторое время ограничения сняли сначала в Шереметьево, а затем отменили и в остальных авиагаванях.
Кроме того, из-за украинских беспилотников было временно закрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Затем ограничения сняли.