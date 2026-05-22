Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили и уничтожили еще два беспилотника, летевших в сторону Москвы в пятницу, 22 мая. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

На место падения фрагментов дронов прибыли сотрудники экстренных служб города.

Атака БПЛА на столицу началась вечером 21 мая. В связи с этим аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский временно не принимали и не выпускали самолеты. Через некоторое время ограничения сняли сначала в Шереметьево, а затем отменили и в остальных авиагаванях.

Кроме того, из-за украинских беспилотников было временно закрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Затем ограничения сняли.

