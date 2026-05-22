22 мая, 20:34

Общество

12 случаев лихорадки Ку диагностированы в Молдавии впервые с 2017 года

12 случаев лихорадки Ку диагностированы в Молдавии впервые с 2017 года, сообщила пресс-служба Национального агентства общественного здоровья (ANSP).

"В Республике Молдова подтверждены 12 случаев лихорадки Ку. Диагноз установлен Национальной референс-лабораторией по инфекциям высокого риска при Национальном агентстве общественного здравоохранения", – говорится в публикации.

У пациентов наблюдаются умеренные формы заболевания, которые сопровождаются лихорадкой, ознобом, общей слабостью и респираторными симптомами. Власти усилили меры эпиднадзора и проинформировали медицинские и санитарно-гигиенические учреждения о необходимости повышения бдительности в раннем выявлении предполагаемых случаев.

Лихорадка Ку – это инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия Coxiella burneti. Она передается главным образом овцами, козами и крупным рогатым скотом. Инфекция может попасть в организм при вдыхании загрязненных частиц, контакте с зараженными животными или употреблении сырого молока и непастеризованных продуктов.

Ранее случаи заражения лихорадкой Эбола зарегистрировали в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о 177 случаях смерти от заболевания. При этом организация располагает сведениями о 750 предполагаемых случаях заражения в ДРК. Риск распространения Эболы в республике оценивается как очень высокий.

При этом Минздрав Уганды заявил, что в стране больше нет лихорадки. Там было два случая заражения. Один пациент скончался, еще один смог выздороветь.

