12 случаев лихорадки Ку диагностированы в Молдавии впервые с 2017 года, сообщила пресс-служба Национального агентства общественного здоровья (ANSP).

Диагноз установлен Национальной референс-лабораторией по инфекциям высокого риска при Национальном агентстве общественного здравоохранения.

У пациентов наблюдаются умеренные формы заболевания, которые сопровождаются лихорадкой, ознобом, общей слабостью и респираторными симптомами. Власти усилили меры эпиднадзора и проинформировали медицинские и санитарно-гигиенические учреждения о необходимости повышения бдительности в раннем выявлении предполагаемых случаев.

Лихорадка Ку – это инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия Coxiella burneti. Она передается главным образом овцами, козами и крупным рогатым скотом. Инфекция может попасть в организм при вдыхании загрязненных частиц, контакте с зараженными животными или употреблении сырого молока и непастеризованных продуктов.

