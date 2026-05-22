Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 19:21

Экономика

Глава ВТБ Костин вспомнил анекдот о деде, говоря об экономике РФ под санкциями

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Глава ВТБ Андрей Костин на VIII Съезде Ассоциации банков России вспомнил анекдот о 80-летнем деде, жалующимся на шум в ушах. Так он прокомментировал состояние российской экономики под санкциями.

Он отметил, что рестрикции в отношении российских банков действуют еще с 2014 года, однако в это время сектор продолжал успешно развиваться. Глава ВТБ подчеркнул, что с учетом этих факторов нужно "быть довольными" состоянием экономики страны. В связи с этим он рассказал анекдот.

"Приходит к врачу пациент с жалобой. Доктор спрашивает: "Какая?". "Понимаете, когда я занимаюсь сексом, у меня свист в ушах". Врач говорит: "Вам сколько лет?". "80", отвечает пенсионер. "А вы что, аплодисментов ожидаете?", – рассказал Костин.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что рецепт ускорения экономического роста заключается не в мягкой денежно-кредитной политике, а в стимулах для производительности труда. По ее словам, вклад налоговых изменений в инфляцию оказался ограниченным и составил чуть более одного процентного пункта.

Читайте также


экономика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика