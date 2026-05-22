22 мая, 12:16

Последние звонки прозвучали для 223 тысяч столичных выпускников в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В 2026 году последние звонки в школах Москвы прозвучали для более чем 200 тысяч выпускников. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"Для 223 тысяч выпускников столичных школ завершилась важная жизненная глава. Она останется теплым воспоминанием навсегда!" – подчеркнули в ведомстве.

С напутственными словами к школьникам обратилась заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В своем обращении она выразила уверенность, что выпускники на всю жизнь запомнят дни, проведенные в школьных стенах, причем не только уроки и экзамены.

Именно здесь, по ее словам, прошло взросление, различные открытия и зарождалась дружба.

"Но впереди ждут еще более увлекательные события, возможности и, конечно, студенчество – самая энергичная пора в жизни. Желаю успешно справиться с экзаменами, выбрать интересное для себя направление и построить карьеру, которую вы хотите и заслуживаете! Удачи!" – добавила вице-мэр.

В текущем году в Москве единый государственный экзамен (ЕГЭ) будут сдавать больше 93 тысяч человек, включая выпускников прошлых лет.

В числе популярных предметов оказались математика, обществознание, английский язык и информатика. Почти каждый десятый предпочел сдавать историю или литературу. При этом ОГЭ пройдут почти 130 тысяч человек.

