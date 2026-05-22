Движение ограничили на МКАД, в районе Рублевского шоссе

В Москве временно ограничено движение на внешней стороне МКАД, в районе Рублевского шоссе. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Кроме того, временно закрыли движение на съезде с внутренней стороны МКАД на Ленинский проспект по направлению в область. В департаменте не уточнили причины перекрытия движения.

Между тем в Москве по-прежнему ограничено движение транспорта на некоторых центральных улицах и набережных, а также на участке Садового кольца из-за проведения полумарафона "ЗаБег.РФ".

Основные ограничения движения запланированы на 23 мая – именно в этот день состоится полумарафон. К примеру, с 05:00 до 21:00 будет закрыт проезд по Большому Москворецкому мосту, а также по улице Варварке от Старой площади до этого моста и от Ильинки до Варварки.