21 мая, 21:14

Минздрав Уганды заявил, что в стране больше нет Эболы

В Уганде больше нет зараженных лихорадкой Эбола, так как выздоровела вторая пациентка, которая находилась под наблюдением врачей. Об этом Минздрав страны сообщил в соцсетях.

По данным ведомства, в Уганде выявили два случая заражения. Пациентами оказались граждане Демократической Республики Конго (ДРК).

"Первый пациент скончался, в то время как вторая пациентка находится под наблюдением врачей <...> В среду (20 мая 2026 года. – Прим. ред.) она стала второй тест, который также был отрицательным", – говорится в сообщении.

Тем временем в ДРК от заболевания скончались 159 человек, а число предполагаемых случаев Эболы достигло 626, рассказал министр здравоохранения республики Самюэль Роже Камба в эфире радиостанции RFI.

Он уточнил, что эпицентр вспышки по-прежнему находится на востоке страны в провинции Итури. Наиболее сложная ситуация наблюдается в городах Буниа и Монгвалу, однако случаи болезни зафиксированы и в других районах.

При этом 21 мая стало известно об обнаружении вируса Эболы на территории еще одной провинции ДРК – Южного Киву. Значительную часть ее территории контролируют повстанцы из группировки "Движение 23 марта" (М23). Ее представитель указал, что заболевший находится в населенном пункте Мити.

Речь идет о молодом человеке, который прибыл из города Кисангани в провинции Чопо. Два человека, которые с ним контактировали, находятся на карантине.

Инфицированные вирусом Эбола были выявлены наряду с Итури только в провинции Северное Киву, часть территории которой также находится под контролем М23.

Первые сигналы из эпицентра вспышки Эболы – провинции Итури – поступили 5 мая. Позднее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию лихорадки в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко исключил риск распространения заболевания в России. Тем не менее МИД РФ выразил обеспокоенность ситуацией. Для проведения эпидрасследования в регион отправится группа специалистов Роспотребнадзора.

