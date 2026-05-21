Три человека погибли при ударе БПЛА по тепловозу в Брянской области

Три человека погибли при атаке БПЛА на маневровый тепловоз на станции Унеча в Брянской области, сообщила пресс-служба РЖД.

"Погибли наши товарищи: машинист Евгений Кожанов 1976 года рождения, помощник машиниста Вячеслав Харитончик 1978 года рождения, осмотрщик-ремонтник вагонов Даниил Харитончик 2007 года рождения", – рассказали в компании.

Там подчеркнули, что окажут семьям погибших необходимую поддержку.

"На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла", – уточнили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.

До этого три человека получили ранения в результате атак украинских дронов по Шебекинскому округу Белгородской области. У одного пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму и мелкие осколочные ранения живота, у другого – слепые осколочные ранения ноги и грудной клетки. Информация о травмах третьего мирного жителя не раскрывается. Всем раненым оказана помощь.