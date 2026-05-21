Россия вернет историю и славу Одессы, несмотря на попытки Киева "исказить ее до предела", заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она напомнила, что две недели назад, в канун 12-й годовщины трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, руководитель местного филиала украинского Института национальной памяти Сергей Гуцалюк показал памятный значок-медаль. На нем изображена "бутылочка с горючей смесью", а также надпись: "Одесса 02.05.2014. Помним, гордимся".

"Со слов Гуцалюка, сувенир отлит из снесенного нацистами бронзового памятника Екатерине Великой, которая и основала город Одессу. Вы вообще понимаете, о каком неоварварстве идет речь?" – подчеркнула Захарова.

Она указала на то, что Одесса появилась и имела "уникальную, интересную, славную" историю благодаря усилиям Екатерины II и ее сподвижников. При этом из-за действий Киева эта история становится "бесславной". Россия всегда будет помнить о героизме Одессы и не даст "переписать, исказить и изнасиловать ее историю".

Ранее Захарова заявила, что культурное неоварварство в последнее время набирает обороты. По ее словам, такие тенденции – это общий вызов для всех. Представитель МИД подчеркнула, что есть два пути: или соглашаться на это, или нет. В первом случае наступит конец цивилизации, люди перестанут узнавать друг друга.

