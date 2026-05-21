21 мая, 15:38

В лагере "Уральские Зори" в Башкирии заболели 16 детей

Фото: MAX/"Роспотребнадзор Республика Башкортостан"

В башкирском лагере "Уральские Зори" заболели сразу 16 детей, проводится эпидемиологическое расследование. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Башкирии.

Отмечается, что эпидемиологи ведомства совместно с медицинскими работниками осмотрели отдыхающих. Состояние заболевших удовлетворительное, остальные дети находятся под медицинским наблюдением.

В пресс-службе регионального следственного управления СК России добавили, что по факту массового заболевания детей уже возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сейчас проводятся лабораторные исследования проб биологических материалов от заболевших и персонала, а также пробы пищевой продукции, сырья и смывов. Проведена проверка санитарного состояния объекта.

При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что угрозы распространения инфекции нет.

Ранее у 33 учащихся Красноярского кадетского корпуса имени А. И. Лебедя была выявлена острая кишечная инфекция. Уточнялось, что они находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. У некоторых заболевших была выявлена РНК норовируса. Было организовано санитарно-эпидемиологическое расследование.

