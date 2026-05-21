21 мая, 15:11

Происшествия

Подросток погиб в перегоне между станциями метро в Москве, проникнув в коллектор

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Несовершеннолетний погиб в перегоне между станциями московского метро. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Информация об обнаружении в перегоне между станциями метро "Сокольники" и "Красносельская" мужского ботинка и поясной сумки с паспортом поступила полиции от сотрудников метрополитена. Полицейские прибыли на место и нашли в коллекторе тело 17-летнего юноши.

Выяснилось, что погибший вместе с 18-летним другом ночью проник в коллектор через люк. Находясь в перегоне, молодой человек захотел посмотреть на движение поезда. Он открыл дверь, которая ведет в тоннель, и получил несовместимые с жизнью травмы из-за проезжающего в тот момент состава.

При этом приятель подростка попытался вытащить погибшего из перегона, но не смог. Оставив тело в коллекторе, он ушел и никому не сообщил о произошедшем. В отношении 18-летнего москвича составлен административный материал о нарушении пропускного режима охраняемого объекта. Суд назначил ему штраф в размере 75 тысяч рублей.

Ранее пьяный молодой человек проехался на хвостовой части вагона поезда в столичном метро. По данным столичной прокуратуры, речь идет о мужчине 2006 года рождения. Его привлечение к административной ответственности находится на контроле ведомства.

