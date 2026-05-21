Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 13:23

Шоу-бизнес

Сергей Жуков рассказал, под чьей "крышей" были "Руки Вверх!" в 90-е годы

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Группа "Руки Вверх!" в 1990-е годы была связана с рэкетирами из Ореховской ОПГ, рассказал основатель и лидер поп-коллектива Сергей Жуков. Об этом сообщает РИА Новости.

Он объяснил, что это явление было распространенным в то время: как правило, банды имели районную принадлежность и контролировали определенную местность, "крышуя" тех, кто тоже к ней относится. И поскольку музыканты жили в столичном Орехове-Борисове, ими "занималась" именно Ореховская группировка.

"У нас был огромный-огромный Рома, как десять меня. Когда он заходил боком, потому что не помещался в дверной проем, это было страшно", – поделился Жуков воспоминаниями.

По его словам, Рома скрывал за своим грозным видом ранимую душу и поэтому вскоре стал большим фанатом творчества "Руки Вверх!". Например, плакал под песню "Лишь о тебе мечтая" и спрашивал, как Жуков "это делает вообще".

Музыкант отметил, что Рома был обычным человеком, который в силу специфики 1990-х годов оказался в преступной среде, в отличие от него самого.

"От этого его человечность не меняется, но, к сожалению, его судьба такова, а того, что он натворил, не отменишь", – заключил артист.

Ранее Жуков рассказал, что группа впервые за 14 лет выпустит новый альбом. Сборник получил название "Врубай на полную". Особенностью альбома будет то, что его цифровую версию планируют выпускать отдельными синглами. Каждую пятницу, начиная с 22 мая, будет выходить новая композиция, вплоть до концерта группы в "Лужниках", где будут открыты "еще 7–8 новых песен".

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика