Сергей Жуков рассказал, под чьей "крышей" были "Руки Вверх!" в 90-е годы

Группа "Руки Вверх!" в 1990-е годы была связана с рэкетирами из Ореховской ОПГ, рассказал основатель и лидер поп-коллектива Сергей Жуков. Об этом сообщает РИА Новости.

Он объяснил, что это явление было распространенным в то время: как правило, банды имели районную принадлежность и контролировали определенную местность, "крышуя" тех, кто тоже к ней относится. И поскольку музыканты жили в столичном Орехове-Борисове, ими "занималась" именно Ореховская группировка.

"У нас был огромный-огромный Рома, как десять меня. Когда он заходил боком, потому что не помещался в дверной проем, это было страшно", – поделился Жуков воспоминаниями.

По его словам, Рома скрывал за своим грозным видом ранимую душу и поэтому вскоре стал большим фанатом творчества "Руки Вверх!". Например, плакал под песню "Лишь о тебе мечтая" и спрашивал, как Жуков "это делает вообще".

Музыкант отметил, что Рома был обычным человеком, который в силу специфики 1990-х годов оказался в преступной среде, в отличие от него самого.

"От этого его человечность не меняется, но, к сожалению, его судьба такова, а того, что он натворил, не отменишь", – заключил артист.

Ранее Жуков рассказал, что группа впервые за 14 лет выпустит новый альбом. Сборник получил название "Врубай на полную". Особенностью альбома будет то, что его цифровую версию планируют выпускать отдельными синглами. Каждую пятницу, начиная с 22 мая, будет выходить новая композиция, вплоть до концерта группы в "Лужниках", где будут открыты "еще 7–8 новых песен".

