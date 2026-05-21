Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 05:48

Общество

Рособрнадзор напомнил, какую еду можно взять на ЕГЭ

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Сдающие ЕГЭ могут взять с собой на экзамен шоколад, банан, питьевой йогурт и бутилированную негазированную воду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на памятку Рособрнадзора.

В ведомстве также отметили, что вскрытие упаковки и само употребление пищи не должны отвлекать других участников экзамена. Кроме того, упаковка не должна содержать подсказок по выполнению работы.

Основной период ЕГЭ в 2026 году стартует 1 июня. На участие в экзамене зарегистрировались более 747 тысяч человек, в том числе 663 тысячи выпускников. Ожидается, что экзамены пройдут во всех 89 субъектах РФ и в 54 зарубежных странах.

В Москве единый экзамен будут сдавать больше 93 тысяч человек, в том числе выпускники прошлых лет, сообщил Сергей Собянин. В числе популярных предметов оказались математика, обществознание, английский язык и информатика. Почти каждый десятый предпочел сдавать историю или литературу.

ЕГЭ в 2026 году будут сдавать более 747 тысяч человек

Читайте также


образованиеобщество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика