21 мая, 00:18

Авианосная группа США вошла в Карибское море

Фото: x.com/Southcom

Авианосная ударная группа США во главе с авианосцем USS Nimitz прибыла в Карибское море. Об этом сообщает Южное командование американской армии.

"Добро пожаловать в Карибский бассейн, авианосная ударная группа Nimitz!" – говорится в сообщении командования.

Уточняется, что авианосец сопровождает эсминец USS Gridley и судно-заправщик.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что эскалации между Соединенными Штатами и Кубой не будет в свете обвинений Вашингтона против бывшего лидера республики Рауля Кастро.

Обвинения связаны с инцидентом 1996 года. Тогда кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации Brothers to the Rescue, основанной кубинскими эмигрантами в Майами. Четыре члена экипажа погибли.

