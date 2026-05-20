Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 18:37

Происшествия

СК возбудил дела о нарушении правил безопасности и халатности после ЧП в школе в Крыму

Фото: МАХ/"Следком"

Следственные органы возбудили уголовные дела по статьям о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ и халатности должностных лиц (часть 1 статьи 216 и часть 1 статьи 293 УК РФ) после обрушения балкона в школе поселка Кача под Севастополем. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства в МАХ.

Установлено, что капитальный ремонт здания выполнялся по контрактам между ГКУ "Единая дирекция капитального строительства" и подрядной организацией. В мае 2025 года был подписан акт о завершении работ и приемке объекта в эксплуатацию.

Подрядчик, согласно документу, выполнил ремонт в полном объеме в соответствии с проектной документацией. Однако спустя ровно год конструкция балкона второго этажа рухнула.

Следствие допрашивает пострадавших выпускников, их законных представителей, работников школы и всех причастных к ремонту. Назначены судебно-медицинская и строительно-техническая экспертизы, изучается проектная и приемочная документация. Кроме того, действиям должностных лиц учреждения и ответственных за эксплуатацию здания будет дана оценка на предмет халатности.

Балкон обрушился в школе № 13 в поселке Кача Нахимовского района Севастополя 20 мая. Предварительно, дети вышли на балкон, чтобы сделать фотографии, когда конструкция рухнула.

По данным СК, травмы получили 10 детей, однако Развожаев сообщал о 9 пострадавших. При этом 2 учеников находятся в реанимации, врачи прилагают усилия, чтобы стабилизировать их состояние.

После ЧП местные власти проверят все работы, которые ведутся в старых городских зданиях в рамках реставрации.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика