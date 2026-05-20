20 мая, 16:59

Технологии

В Москве представили VR-тренажер для обучения сотрудников спорткомплексов

Фото: пресс-служба управления кадровых сервисов правительства Москвы

Столичные разработчики представили программу с тренажером виртуальной реальности, которая будет обучать администраторов спорткомплексов. Это поможет повысить их профессионализм.

Программа была создана экспертами Управления кадровых сервисов правительства Москвы совместно с коллегами из столичного департамента спорта и ГБУ "Мосспортобъект". Она была показана в павильоне "Физическая культура и спорт" на ВДНХ.

По словам руководителя Управления кадровых сервисов правительства Москвы Полины Логиновой, город постоянно развивает клиентоориентированный подход в самых разных областях. Благодаря новым программам обучения сотрудники организаций учатся предоставлять клиентам качественный сервис.

Например, VR-тренажеры уже применяются для обучения сотрудников столичных ЗАГСов, инспекторов по контролю за объектами недвижимости и контролеров платных парковок. Теперь к ним присоединятся и сотрудники спортивных комплексов.

Программа предлагает разные сценарии, которые могут возникнуть при общении с клиентами. Сотрудники смогут отработать свои навыки в виртуальной среде и узнать, как правильно действовать при оформлении абонемента, предоставлении льготы или консультации. Также они поработают с документами, базами данных и ключами. Кроме того, участникам предлагается научиться решать конфликтные ситуации.

После прохождения обучения программа выдаст работнику отчет, в котором будут указаны ошибки. Это поможет проанализировать результаты и понять, как действовать дальше. В ближайший год такой программой воспользуются уже порядка 400 сотрудников спорткомплексов.

Ранее Минцифры РФ одобрило создание в стране единой национальной платформы дистанционных виртуальных стажировок с применением VR-технологий. Это помогло бы студентам из отдаленных регионов практиковаться в ведущих российских и дружественных зарубежных компаниях, не переезжая.

Министерство готово проработать вопрос в рамках своей компетенции при поддержке со стороны функциональных заказчиков.

