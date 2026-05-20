Руководство Литвы скрылось в убежищах в связи с воздушной угрозой

Руководство Литвы увели в убежища в связи с объявленной воздушной угрозой, сообщил советник президента республики Гитанаса Науседы Фредерикас Янсонас. Его заявление передает ТАСС.



Он уточнил, что в убежище отвели главу государства Гитанаса Науседу и сотрудников его офиса. Такие же меры были приняты в Сейме и в правительстве.

Вместе с тем командование армии Литвы рекомендовало населению укрыться в убежищах и ждать отбоя сигнала об опасности.

ЧП связано с тем, что радары зафиксировали возможный пролет дрона вблизи восточной границы Литвы. Объект находился в воздушном пространстве Белоруссии.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что Россия якобы специально перенаправляет украинские дроны в Прибалтику. По его мнению, это является актом отчаяния, попыткой посеять хаос и отвлечь внимание от реальности.