20 мая, 12:45

Происшествия

Состояние трех пострадавших при ЧП в школе Севастополя оценивается как тяжелое

Фото: телеграм-канал "112"

Состояние трех пострадавших при обрушении балкона в школе № 13, расположенной в севастопольском поселке Кача, оценивается как тяжелое. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем канале МАХ.

Глава города уточнил число получивших ранения – девять 17-летних выпускников, среди которых шесть юношей и три девушки. Из них шесть находятся в состоянии средней степени тяжести.

"Все ребята находятся в больнице, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", – заверил Развожаев.

Он также добавил, что в настоящее время на месте происшествия продолжают работать правоохранительные органы для выяснения причин ЧП.

Обрушение балкона в учебном заведении Севастополя произошло 20 мая. Дети вышли на пристройку на втором этаже, чтобы сделать фотографии. В результате конструкция рухнула.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело. Проверку начала и региональная прокуратура. В ходе предварительного расследования выяснилось, что в прошлом году данное образовательное учреждение было введено в эксплуатацию после капремонта.

