20 мая, 12:24Политика
СФ разрешил привлекать вооруженные силы для защиты арестованных за рубежом россиян
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Совет Федерации одобрил закон, который разрешает использование Вооруженных сил России для защиты российских граждан в случае их ареста, уголовного и иного преследования судами иностранных государств.
Согласно документу, президент страны сможет направлять российскую армию для защиты граждан, которых преследуют иностранные и международные суды, наделенные полномочиями без участия России. Кроме того, госорганы по решению президента будут принимать меры для защиты граждан в случае их ареста, уголовного и иного преследования судами других стран.
Если закон будет подписан, он вступит в силу через 10 дней с момента опубликования.
Ранее Владимир Путин подписал закон о запрете на выдачу проходящих службу в российской армии и участвовавших в боевых действиях в составе ВС РФ иностранцев или лиц без гражданства.
В частности, список оснований для отказа в выдаче другой стране для уголовного преследования дополнен случаем, когда запрос поступил в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, проходящего или проходившего военную службу по контракту в ВС РФ, иных воинских формированиях и участвовавшего в боевых действиях или иных воинских формированиях.