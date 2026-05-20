СФ разрешил привлекать вооруженные силы для защиты арестованных за рубежом россиян

Совет Федерации одобрил закон, который разрешает использование Вооруженных сил России для защиты российских граждан в случае их ареста, уголовного и иного преследования судами иностранных государств.

Согласно документу, президент страны сможет направлять российскую армию для защиты граждан, которых преследуют иностранные и международные суды, наделенные полномочиями без участия России. Кроме того, госорганы по решению президента будут принимать меры для защиты граждан в случае их ареста, уголовного и иного преследования судами других стран.

Если закон будет подписан, он вступит в силу через 10 дней с момента опубликования.

Ранее Владимир Путин подписал закон о запрете на выдачу проходящих службу в российской армии и участвовавших в боевых действиях в составе ВС РФ иностранцев или лиц без гражданства.

В частности, список оснований для отказа в выдаче другой стране для уголовного преследования дополнен случаем, когда запрос поступил в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, проходящего или проходившего военную службу по контракту в ВС РФ, иных воинских формированиях и участвовавшего в боевых действиях или иных воинских формированиях.

